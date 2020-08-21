В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну для оточуючих – поліція

Представниця поліції у лікарні в Омську, де перебуває Олексій Навальний, повідомила, що в організмі політика виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих.

Водночас правоохоронець не сказала назву речовини, посилаючись на “таємницю слідства”, заявив юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Медики відмовляються перевозити Олексія Навального, називаючи його нетранспортабельним, хоча дві години тому готували документи для перевезення опозиціонера, розповіла його дружина Юлія Навальна.

Близькі Навального вважають, що медики затягують час, щоб хімічна речовина , яка може перебувати, наприклад, на речах, “зникла”.

За повідомленнями ЗМІ, рано вранці у п’ятницю літак з медичною бригадою вилетів із німецького Нюрнберга, щоб забрати опозиціонера.

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Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Госпіталізація Навального

20 серпня Навальний летів із Томська в Сибіру до Москви, коли раптово йому стало зле. Він втратив свідомість, що змусило капітана здійснити посадку літака в Омську. На відео, знятому на мобільний пристрій в літаку, видно, як на борт вбігає медичний персонал під крик Навального.

44-річний Навальний перебуває у комі та на штучній вентиляції легенів у реанімації Омська.