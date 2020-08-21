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Факти / Світ / Росія

В організмі Навального виявлено отруту, небезпечну для оточуючих – поліція

Представниця поліції у лікарні в Омську, де перебуває Олексій Навальний, повідомила, що в організмі політика виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточуючих.

Водночас правоохоронець не сказала назву речовини, посилаючись на “таємницю слідства”, заявив юрист Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов.

Медики відмовляються перевозити Олексія Навального, називаючи його нетранспортабельним, хоча дві години тому готували документи для перевезення опозиціонера, розповіла його дружина Юлія Навальна.

Близькі Навального вважають, що медики затягують час, щоб хімічна речовина , яка може перебувати, наприклад, на речах, “зникла”.

За повідомленнями ЗМІ, рано вранці у п’ятницю літак з медичною бригадою вилетів із німецького Нюрнберга, щоб забрати опозиціонера.

Читайте: Попросив поговорити, у нього виступив піт: як Навальний знепритомнів у літаку

Госпіталізація Навального

20 серпня Навальний летів із Томська в Сибіру до Москви, коли раптово йому стало зле. Він втратив свідомість, що змусило капітана здійснити посадку літака в Омську. На відео, знятому на мобільний пристрій в літаку, видно, як на борт вбігає медичний персонал під крик Навального.

44-річний Навальний перебуває у комі та на штучній вентиляції легенів у реанімації Омська.

Фото: Dreamstime

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