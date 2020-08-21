Недостатня кількість шприців може стати на заваді глобальної вакцинації від коронавірусу.

Небезпека дефіциту може виникнути не у першій хвилі потенційної програми щеплень проти Covid-19, а у другій і третій вже у 2021 році, прогнозують американські експерти.

Фахівці закликають уряди країн вже зараз обміркувати питання наявності необхідного обладнання. Це потрібно зробити до появи вакцини, яка може бути готова до кінця 2020 року, уточнив прес-секретар компанії Becton, Dickinson&Co (BD) Трой Кіркпатрік.

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Однак не всі експерти налаштовані песимістично. Низка фахівців вважають, що компанії легко впораються з можливим дефіцитом, подвоївши обсяги виробництва.

Вакцина від коронавірусу

З моменту появи смертоносного коронавірусу науковці з усіх країн світу почали шукати ліки і розробляти вакцину проти вірусу.

Успіху у цьому досягли фахівці з США, лідер країни Дональд Трамп заявив, що до кінця 2020 року рятівна вакцина від коронавірусу буде готова.

Водночас про готовність речовини заявили у РФ. А у Китаї вже видали перший патент на вакцину від Covid-19.