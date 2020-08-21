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Факти / Світ

Від вас залежить майбутнє: Тихановська закликала робочих продовжувати страйк

Світлана Тихановська закликала робітників великих підприємств Білорусі надалі продовжувати страйк з вимогою проведення нових виборів.

– Дорогі мої білоруси, працівники Білоруськалій, МТЗ, Гродно Азоту та інших підприємств, ви – символ нової вільної Білорусі.

Майбутнє Білорусі, а, значить, і майбутнє наших дітей залежить зараз від вашої єдності та рішучості. Тому я прошу вас: продовжуйте та масштауйте страйк, не ведіться на залякування, об’єднуйтеся, – сказала політик.

За її словами, мета протесту цілком зрозуміла – припинити насильство, звільнити політичних в’язнів і провести нові прозорі, вільні і чесні вибори.

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Вона також зазначила, що у фонди підтримки робітників, які страйкують уже пожертвували мільйони, щоб допомогти їм витримати тиск влади.

Що відбувається у Білорусі від початку протестів і до сьогодні, можна відстежувати у хронології подій від Фактів ICTV.

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