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Європа змушена вести перемовини з Путіним, бо Лукашенко відмовляється – Меркель

Європейські лідери змушені обговорювати ситуацію в Білорусі з російським керівництвом, оскільки Олександр Лукашенко відмовляється розмовляти з політиками ЄС.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

– Ми говоримо з Росією. Ми би хотіли з Білоруссю, але президент Лукашенко досі ні з ким не розмовляв, – підкреслила канцлер.

Меркель згадала розмови з Володимиром Путіним, під час яких разом з Макроном довела до російського керівника, що народ Білорусі повинен мати можливість сам вирішити свою долю.

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Глава німецького уряду задоволена, що лідери ЄС провели відеосаміт щодо Білорусі та продемонстрували велику єдність.

Розмова Меркель і Путіна

18 серпня Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним – обговорювали протести у Білорусі.

Канцлер заявила, що білоруській владі варто припинити застосовувати силу проти мітингувальників.

Вона також висловилася за те, щоб в Білорусі негайно відпустили на свободу політв’язнів.

Фото: Dreamstime

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