Пандемію коронавірусу можна перемогти за два роки – ВООЗ

Коронавірус в світі можна подолати менше ніж за два роки.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

За його словами, для того щоб людство подолало коронавірус, всьому світу необхідно об’єднати зусилля і виявити глобальну солідарність.

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Гебрейесус також підкреслив, що з пандемією іспанського грипу людство боролося два роки, проте з коронавірусом ВООЗ сподівається впоратися швидше.

Також ВООЗ сподівається, що вакцина від коронавірусу з’явиться найближчим часом. Однак це не допоможе в повній мірі подолати Covid-19, бо наразі вчені все ще вивчають всі можливі наслідки інфікування.

Успіху у виробництві вакцини досягли фахівці з США, лідер країни Дональд Трамп заявив, що до кінця 2020 року рятівна вакцина від коронавірусу буде готова.

Водночас про готовність речовини заявили у РФ. А у Китаї вже видали перший патент на вакцину від Covid-19.