Протести в Білорусі тривають вже 14 день. Тисячі людей виходять на вулиці, щоб висловити незгоду з результатами президентських виборів, на яких нібито президент Олександр Лукашенко здобув перемогу і отримав понад 80% голосів.

21 серпня в Мінську протестувальники вишикувалися в живий ланцюг. Її протяжність склала 13 км. Вночі 22 серпня з’явилося відео, як під будівлею СІЗО в Мінську силовики затримали і жорстоко били його учасників.

22 серпня в Гродно пройшов мітинг на підтримку Лукашенка, який на ньому був присутній і виголосив промову.

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Він заявив, що 24 серпня в країні закриються ті підприємства, які оголосили страйк 17 серпня.

Також він сказав, що армія Білорусі приведена в повну бойову готовність. Це сталося вперше за 25 років.

У Білорусі на тлі протестів з’явилися повідомлення про блокування як мінімум 10 новинних сайтів. Крім того, спостерігаються проблеми з доступом до наступних ресурсів: Euroradio, Belsat, Tribuna, Платформа Голос, Zubr, AFN, UDF, Virtualbrest, Vkurier.

В Управлінні з прав людини ООН висловили серйозну стурбованість тим, що понад 100 осіб все ще перебувають під вартою, в тому числі приблизно 60 з них звинувачують у серйозних злочинах.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі почалися 9 серпня. Причиною стали результати виборів президента, на яких 80,08% голосів опинилися за Олександра Лукашенка.

Тисячі білорусів вимагають чесних виборів і відставки Лукашенка.

17 серпня єдиний його суперник на виборах Світлана Тихоновська заявила, що готова стати національним лідером.

Також було оголошено загальнонаціональний страйк. На нього вийшли великі підприємства і заводи.

22 серпня протести в Білорусі тривають.