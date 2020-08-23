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Факти / Світ

Іран готовий до переговорів про компенсацію за збитий літак МАУ

Іран готовий до переговорів про виплату компенсації за збитий український літак МАУ.

Про це повідомив глава Авіаційної організації Ірану Турадж Зангане.

– Переговори з питань, пов’язаних з катастрофою українського літака, включаючи питання про компенсацію, були ключовими. Наступна зустріч запланована на жовтень в Тегерані,- зазначив він.

Читайте: Іран вимушений виплатити компенсацію за збитий літак – МЗС

Турадж Зангане також нагадав, що Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу МАУ.

Напередодні очільник Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що Іран не збирається виплачувати компенсацію авіакомпанії МАУ за збитий літак.

Таку заяву він пояснив тим, що літак був застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими. Тому вони  повинні виплатити компенсацію.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців.

Джерело: IRNA

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