Іран готовий до переговорів про виплату компенсації за збитий український літак МАУ.

Про це повідомив глава Авіаційної організації Ірану Турадж Зангане.

– Переговори з питань, пов’язаних з катастрофою українського літака, включаючи питання про компенсацію, були ключовими. Наступна зустріч запланована на жовтень в Тегерані,- зазначив він.

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Турадж Зангане також нагадав, що Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу МАУ.

Напередодні очільник Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що Іран не збирається виплачувати компенсацію авіакомпанії МАУ за збитий літак.

Таку заяву він пояснив тим, що літак був застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими. Тому вони повинні виплатити компенсацію.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців.

Джерело: IRNA