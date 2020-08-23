Екіпаж літака МАУ намагався до останнього контролювати ситуацію і керувати літаком після першого удару ракети. Але у повітряного судна виникли проблеми з електрикою.

Про це свідчать нові дані з чорних ящиків збитого українського літака.

Також стало відомо, що тривалість записів, які зробили після вибуху першої зенітної ракети, яку запустив Іран, становить 19 секунд. Проте після цього двигуни не відключилися.

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Друга ракета влучила в літак за 25 секунд після першої. Але через те, що запис у кабіні завершився через 19 секунд після вибуху, проаналізувати вплив другої ракети на літак неможливо.

Глава іранської організації цивільної авіації Тураджа Дехкані Зангене пояснив, що після першого вибуху ракети в літак влучив артилерійський снаряд шрапнель. Він і міг пошкодити бортові самописці.

Катастрофа літака МАУ

Літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. Усі 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу загинули. На борту було 11 українців.

Через три дні влада визнала, що іранські військові помилково збили лайнер.

Попередні дані, які отримали після розшифрування чорних скриньок, підтвердили, що літак на момент збиття був справний, а впав через те, що у нього влучила ракета.

Джерело: Tasnim