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Факти / Світ

Це буде злочином: Тихановська впевнена, що армія відмовиться розганяти мітингувальників

Військові не зможуть розганяти мирних мітингувальників навіть якщо отримають такий наказ.

У цьому переконана опозиціонерка Світлана Тихановська.

– Це буде злочином з боку армії, якщо виконуватимуть такий злочинний наказ проти білоруського народу, вони ж теж громадяни Білорусі. Не можуть білоруси бити білорусів. Я більш ніж переконана, що більшість і в армії, і в міліції це розуміють.

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Також Світлана Тихановська прокоментувала слова Олександра Лукашенка про приведення військ у повну бойову готовність.

Вона зазначила, що це є нічим іншим, як залякуванням людей.

Протести в Білорусі не вщухають вже 15-й день. Щодня люди виходять на вулиці і висловлюють своє невдоволення тим, що, згідно з результатами виборів, президентом знову став Олександр Лукашенко.

На мітинги також виходять великі підприємства і заводи.

Джерело: Интерфакс

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