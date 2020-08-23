Військові не зможуть розганяти мирних мітингувальників навіть якщо отримають такий наказ.
У цьому переконана опозиціонерка Світлана Тихановська.
– Це буде злочином з боку армії, якщо виконуватимуть такий злочинний наказ проти білоруського народу, вони ж теж громадяни Білорусі. Не можуть білоруси бити білорусів. Я більш ніж переконана, що більшість і в армії, і в міліції це розуміють.
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Також Світлана Тихановська прокоментувала слова Олександра Лукашенка про приведення військ у повну бойову готовність.
Вона зазначила, що це є нічим іншим, як залякуванням людей.
Протести в Білорусі не вщухають вже 15-й день. Щодня люди виходять на вулиці і висловлюють своє невдоволення тим, що, згідно з результатами виборів, президентом знову став Олександр Лукашенко.
На мітинги також виходять великі підприємства і заводи.