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Факти / Світ

Україна наздоганяє Еквадор, Росія наближається до мільйона: коронавірус у світі 23 серпня

Станом на ранок неділі, 23 серпня, коронавірус у світі зафіксували вже у 23 203 532 осіб.

Всього за чотири дні кількість нових випадків зросла на понад мільйон.

За весь період пандемії померли 804 416 пацієнти, майже 15 млн осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна уже на 28 місці – зараз ми знаходимося між Еквадором та Казахстаном.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 5 667 112;
  • Бразилія – 3 582 362;
  • Індія – 3 044 940;
  • Росія – 949 531;
  • Південна Африка – 607 045.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 176 353;
  • Бразилія – 114 250;
  • Мексика – 60 254;
  • Індія – 56 706;
  • Велика Британія – 41 509.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 22 серпня становила 22 949 234 хворих.

Антилідером у списку залишаються США – і за кількістю випадків, і за летальністю.

22 серпня Україна була на 30 місці – між Ізраїлем та Єгиптом.

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