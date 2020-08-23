Станом на ранок неділі, 23 серпня, коронавірус у світі зафіксували вже у 23 203 532 осіб.

Всього за чотири дні кількість нових випадків зросла на понад мільйон.

За весь період пандемії померли 804 416 пацієнти, майже 15 млн осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна уже на 28 місці – зараз ми знаходимося між Еквадором та Казахстаном.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 5 667 112;

Бразилія – 3 582 362;

Індія – 3 044 940;

Росія – 949 531;

Південна Африка – 607 045.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 176 353;

Бразилія – 114 250;

Мексика – 60 254;

Індія – 56 706;

Велика Британія – 41 509.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 22 серпня становила 22 949 234 хворих.

Антилідером у списку залишаються США – і за кількістю випадків, і за летальністю.

22 серпня Україна була на 30 місці – між Ізраїлем та Єгиптом.