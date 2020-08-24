Курортний острів в Індонезії Балі буде закритий для іноземних туристів до кінця 2020 року.

Про це повідомив губернатор острова Уейан Костера.

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За його словами, на таке рішення вплинула ситуація з коронавірусом в Індонезії, тому уряд ввів заборону на подорожі.

Раніше було заплановано, що курортний острів відкриють для туристів 11 вересня 2020 року, оскільки бізнес на Балі дуже постраждав від пандемії Сovid-19. Близько 2 667 осіб залишилися без роботи.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 серпня в Україні виявили 1 799 випадків коронавірусу. За останню добу померло 22 українця, а одужали – 289.

Загалом в Україні 106 757 осіб з підтвердженим діагнозом Covid-19. Найбільша кількість хворих у Львівській області – 13 253, у Києві – 12 023, Чернівецькій області – 9 167, Рівненській – 8 559.

Джерело: The Jakarta Post