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Коронавірус у світі 24 серпня: лідери США та Бразилія, Україна 26-а

24 серпня коронавірус у світі зафіксували у 23 358 598 осіб. За п’ять днів інфікування підтвердили у мільйона людей.

За весь період пандемії 15 млн осіб одужали, померли 807 830 пацієнти.

Україна (107 379) продовжує перебувати на 28 місці – між Еквадором (107 769) та Казахстаном (104 718).

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 5 701 938;
  • Бразилія – 3 605 783 ;
  • Індія – 3 044 940;
  • РФ – 954 328;
  • ПАР – 609 773.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 176 801;
  • Бразилія – 114 744;
  • Мексика – 60 408;
  • Індія – 56 706;
  • Велика Британія – 41 515.

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі 23 серпня зафіксували у 23 203 532 жителів Землі.

За весь період пандемії померли 804 416 пацієнти, майже 15 млн осіб одужали.

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