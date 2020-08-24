24 серпня коронавірус у світі зафіксували у 23 358 598 осіб. За п’ять днів інфікування підтвердили у мільйона людей.

За весь період пандемії 15 млн осіб одужали, померли 807 830 пацієнти.

Україна (107 379) продовжує перебувати на 28 місці – між Еквадором (107 769) та Казахстаном (104 718).

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 5 701 938;

Бразилія – 3 605 783 ;

Індія – 3 044 940;

РФ – 954 328;

ПАР – 609 773.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 176 801;

Бразилія – 114 744;

Мексика – 60 408;

Індія – 56 706;

Велика Британія – 41 515.

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі 23 серпня зафіксували у 23 203 532 жителів Землі.

За весь період пандемії померли 804 416 пацієнти, майже 15 млн осіб одужали.