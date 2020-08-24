Лікарі берлінської клініки Charite заявили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли із застосуванням речовини з групи інгібіторів холінестерази.

– Клінічні дані вказують на інтоксикацію речовиною з групи речовин, які називають інгібіторами холінестерази. Конкретну речовину поки не встановлено, – зазначили у клініці.

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Блогер залишається в штучній комі, проте загрози його життю немає.

– Результат хвороби залишається неясним, не можна виключати довгострокові наслідки, особливо в області нервової системи, у будь-який момент, – додали у клініці.

Олексію Навальному стало зле 20 серпня. Літак, на якому він летів з Томська до Москви, зробив вимушену посадку в Омську, звідки опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні.

Наразі Олексій Навальний в комі, його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

21 серпня з Нюрнберга (Німеччини) в Омськ (Росія) вилетів літак, який повинен евакуювати опозиційного політика Олексія Навального в Берлін.

Проте головлікар лікарні, де перебуває політик, заявив, що його стан нетранспортабельний.

У цей день лікарі таки дозволили транспортування рНавального до Німеччини, бо його стан стабілізувався.

Джерело: Charite