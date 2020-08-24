Трамп розглядає можливість розриву економічних відносин з Китаєм

Президент США Дональд Трамп розглядає можливості щодо роз’єднання економічних відносин з Китаєм.

За його словами, Америка втрачає сотні мільярдів доларів і у світі немає жодної країни, яка могла б обкрасти США так, як КНР.

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– Чи буду я готовий роз’єднати американську та китайську економіки та не вести бізнес з КНР? Це дуже цікаве запитання, тому що ми нічого не отримуємо від Китаю, а тільки втрачаємо. Якщо вони не поводитимуться з нами правильно, я зроблю це , – зазначив президент США.

Також Трамп наголосив, що наразі Америка отримує певні товари з Китаю, але США могли б це виробляти самі. Тому так його країна втрачає великі кошти.

Переговори з Китаєм

Нещодавно президент США Дональд Трамп скасував переговори з Китаєм через пандемію коронавірусу. Окрім цього, він знову звинуватив КНР у розповсюджені Covid-19 світом.

Угоду між США та Китаєм у сфері торгівлі було укладено у січні 2020 року, яка кожні шість місяців вимагає повторного розгляду. Спочатку Дональд Трамп хотів скасувати її дію у травні 2020 року, коли пандемія коронавірусу набрала обертів, однак змінив свою думку.

Джерело: Fox News