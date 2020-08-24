Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
МЗС Литви викликало посла Білорусі в Литві Валерія Барановського, якому була вручена нота протесту проти порушення державного кордону Литовської Республіки.
– Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18.50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай, – заявили у МЗС.
У ноті міститься заклик до з’ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень.
У неділю ввечері з села Мядінінкай, біля кордону з Білоруссю, запустили повітряні кульки з неофіційним прапором Білорусі.
Їх збив вертоліт Збройних сил Білорусі.
Джерело: МЗС Литви
Президент Білорусії Олександр Лукашенко зажадав звільняти зі шкіл вчителів, які підтримали опозиційні акції протесту.
У Білорусі міліція затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.
Їх затримали на прохідній Мінського тракторного заводу.
Міноборони Білорусі відзвітували, що збили кілька повітряних кульок, які порушили державний кордон з країною. Для цього використали бойовий вертоліт Мі-24.
Кульки мали ”заборонену символіку” і летіли з Литви, заявили військові.
Джерело: Міноборони Білорусі
Білоруських військових збирають у Гродненській області на кордоні з Литвою.
Роблять це, щоб виправдати посилення режиму зовнішньою загрозою, заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.
– Але у заявах про загрози з-за кордону немає здорового глузду. Якщо влада буде діяти кийками, вона зажене ситуацію у ще глибший політичний і моральний глухий кут, – заявив він.
Джерело: Дождь
В українському МЗС радять колегам з Білорусі не відкидати цінних дружніх порад.
– Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди, – заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко.
Джерело: МЗС України
У мережі з’явилося відео, на якому знято прибуття нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка до Палацу незалежності у Мінську 23 серпня.
Кадри опублікував близький до прес-служби глави держави телеграм-канал Пул первого.
Раніше до його резиденції підійшли десятки тисяч протестувальників, але прохід їм заблокували силовики, які встановили кордон.
На одному з відео видно, як Лукашенко летить у вертольоті, а поруч із ним перебуває його син у касці та розвантажувальному жилеті.
На іншому відео Лукашенко вже виходить із вертольота, на ньому бронежилет, а в руках президент тримає зброю, схожу на автомат, але без ріжка з патронами.
На ще одному відео видно, як Лукашенко йде до резиденції, і питає у когось із присутніх: “Там нікого не залишилося, так?”.
У Мінську нинішнього президента Олександра Лукашенка евакуюють з Палацу незалежності.
На кадрах, які публікують опозиційні ЗМІ, видно, що до робочої резиденції президента прилетів білий вертоліт з білоруським прапором, ймовірно, борт Лукашенка.
Офіційного підтвердження інформації, що Лукашенко перебуває у Палаці незалежності, немає.
Раніше до Палацу незалежності підійшли декілька тисяч протестувальників, але силовики перекрили їм шлях.
Після прибуття вертольота протестувальники почали розходитися до стели Мінськ – місто герой.
Повідомляється також, що у Мінську розпочалися проблеми з інтернетом.
Величезні сили правоохоронців стягуються нині до Палацу незалежності в Мінську, куди наближається кілька десятків тисяч протестувальників.
Опозиційні ЗМІ пишуть, що у Палаці незалежності нині перебуває Лукашенко.
Фото: NEXTA Live
Ситуація біля стели Мінськ – місто герой зараз.
Фото: Onliner