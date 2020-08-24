21:02 -

У мережі з’явилося відео, на якому знято прибуття нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка до Палацу незалежності у Мінську 23 серпня.

Кадри опублікував близький до прес-служби глави держави телеграм-канал Пул первого.

Раніше до його резиденції підійшли десятки тисяч протестувальників, але прохід їм заблокували силовики, які встановили кордон.

На одному з відео видно, як Лукашенко летить у вертольоті, а поруч із ним перебуває його син у касці та розвантажувальному жилеті.

На іншому відео Лукашенко вже виходить із вертольота, на ньому бронежилет, а в руках президент тримає зброю, схожу на автомат, але без ріжка з патронами.

На ще одному відео видно, як Лукашенко йде до резиденції, і питає у когось із присутніх: “Там нікого не залишилося, так?”.