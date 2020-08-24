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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

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13:16 - 24 серпня

МЗС Литви викликало посла Білорусі в Литві Валерія Барановського, якому була вручена нота протесту проти порушення державного кордону Литовської Республіки.

– Білоруський вертоліт Мі-24 23 серпня о 18.50 перетнув литовський державний кордон в Мядінінкай, – заявили у МЗС.

У ноті міститься заклик до з’ясування обставин інциденту та недопущення повторення подібних порушень.

У неділю ввечері з села Мядінінкай, біля кордону з Білоруссю, запустили повітряні кульки з неофіційним прапором Білорусі.

Їх збив вертоліт Збройних сил Білорусі.

Джерело: МЗС Литви

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11:55 - 24 серпня

Президент Білорусії Олександр Лукашенко зажадав звільняти зі шкіл вчителів, які підтримали опозиційні акції протесту.

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11:49 - 24 серпня

У Білорусі міліція затримали членів президії Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського. Їх звинувачують в організації несанкціонованих масових заходів.

Їх затримали на прохідній Мінського тракторного заводу.

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11:25 - 24 серпня

Міноборони Білорусі відзвітували, що збили кілька повітряних кульок, які порушили державний кордон з країною. Для цього використали бойовий вертоліт Мі-24.

Кульки мали ”заборонену символіку” і летіли з Литви, заявили військові.

Джерело: Міноборони Білорусі

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10:31 - 24 серпня

Білоруських військових збирають у Гродненській області на кордоні з Литвою.

Роблять це, щоб виправдати посилення режиму зовнішньою загрозою, заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

– Але у заявах про загрози з-за кордону немає здорового глузду. Якщо влада буде діяти кийками, вона зажене ситуацію у ще глибший політичний і моральний глухий кут, – заявив він.

Джерело: Дождь

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10:27 - 24 серпня

В українському МЗС радять колегам з Білорусі не відкидати цінних дружніх порад.

– Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками — це шлях в нікуди, – заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко.

Джерело: МЗС України

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21:02 - 23 серпня

У мережі з’явилося відео, на якому знято прибуття нинішнього президента Білорусі Олександра Лукашенка до Палацу незалежності у Мінську 23 серпня.

Кадри опублікував близький до прес-служби глави держави телеграм-канал Пул первого.

Раніше до його резиденції підійшли десятки тисяч протестувальників, але прохід їм заблокували силовики, які встановили кордон.

На одному з відео видно, як Лукашенко летить у вертольоті, а поруч із ним перебуває його син у касці та розвантажувальному жилеті.

На іншому відео Лукашенко вже виходить із вертольота, на ньому бронежилет, а в руках президент тримає зброю, схожу на автомат, але без ріжка з патронами.

На ще одному відео видно, як Лукашенко йде до резиденції, і питає у когось із присутніх: “Там нікого не залишилося, так?”.

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19:37 - 23 серпня

У Мінську нинішнього президента Олександра Лукашенка евакуюють з Палацу незалежності.

На кадрах, які публікують опозиційні ЗМІ, видно, що до робочої резиденції президента прилетів білий вертоліт з білоруським прапором, ймовірно, борт Лукашенка.

Офіційного підтвердження інформації, що Лукашенко перебуває у Палаці незалежності, немає.

Раніше до Палацу незалежності підійшли декілька тисяч протестувальників, але силовики перекрили їм шлях.

/ 2 фотографии

Після прибуття вертольота протестувальники почали розходитися до стели Мінськ – місто герой.

Повідомляється також, що у Мінську розпочалися проблеми з інтернетом.

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18:56 - 23 серпня

Величезні сили правоохоронців стягуються нині до Палацу незалежності в Мінську, куди наближається кілька десятків тисяч протестувальників.

Опозиційні ЗМІ пишуть, що у Палаці незалежності нині перебуває Лукашенко.

Фото: NEXTA Live

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17:39 - 23 серпня

Ситуація біля стели Мінськ – місто герой зараз.

/ 3 фотографии

Фото: Onliner

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