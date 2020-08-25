Ґрета Тунберґ повертається до школи після річної перерви

Шведська активістка Ґрета Тунберґ повертається до школи після проведень кліматичних акцій і виступів на міжнародних самітах.

Тунберґ з 2018 року влаштовувала пікети під будівлею шведського парламенту з вимогою посилити заходи боротьби з глобальним потеплінням. Пізніше її рух Fridays for future підхопили активісти у всьому світу.

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Під час виступу на кліматичному саміті ООН у Нью-Йорку Ґрета Тунберґ заявила, що представники організації вкрали її дитинство і мрії, тому вона повинна бути активісткою, замість відвідування школи.

– Моя річна перерва закінчилася, і тепер чудово знову повернутися до школи!, – зазначила Тунберґ.

У січні 2020 року активістку Ґрету Тунберґ та рух Fridays for Future номінували на Нобелівську премію миру.

З такою ініціативою виступили шведські депутати Єнс Холм та Хокан Свеннелінг.