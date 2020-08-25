Кримські санкції ЄС проти Росії підтримали ще шість країн

Ще шість країн підтримали продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії за анексію Криму.

Це, зокрема, Україна, Грузія, члени європейської зони вільної торгівлі Норвегія та Ісландія, а також країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія.

Ухвалений пакет санкцій проти РФ серед іншого передбачає заборону на імпорт продуктів з Криму, туристичні послуги, видання віз і продаж певних технологій кримським компаніям, інвестиції в Крим, зокрема, придбання європейцями або європейськими компаніями нерухомості або підприємств.

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Рада ЄС 18 червня ухвалила рішення продовжити кримські санкції проти Росії ще на рік, до червня 2021 року. Вперше їх запровадив Європейський Союз після незаконної анексії Криму РФ у 2014 році.

Тоді в списку заборонених для торгівлі продуктів виявилася морська вода і ще понад 250 найменувань.

Джерело: Єврорада