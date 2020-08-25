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Факти / Світ / Росія

Нам це не вигідно: МЗС Росії про отруєння Навального

Міністерство закордонних справ РФ назвало поспішною версію про умисне отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Вони закликали німецьких лікарів не допустити використання їх лабораторних досліджень в політичних цілях.

– Вважаємо глибоко образливі звинувачення у певному прагненні приховати істину, що звучать із західних столиць на адресу омських лікарів, негайно надали Навальному висококваліфіковану допомогу.

Розраховуємо, що і німецькі медики проявлять такий ж проесыоналізм і не допустять використання результатів лабораторних досліджень у будь-яких політичних цілях, – йдеться в заяві МЗС.

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Також в МЗС заявили, що уряду Росії не вигідно отруєння Навального.

– Неминуче виникає питання – кому це вигідно? Російському керівництву точно ні.

Олексію Навальному стало зле 20 серпня. Літак, на якому він летів з Томська до Москви, зробив вимушену посадку в Омську, звідки опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні.

Наразі Олексій Навальний в комі, його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

21 серпня з Нюрнберга (Німеччини) в Омськ (Росія) вилетів літак, який повинен евакуювати опозиційного політика Олексія Навального в Берлін.

Проте головлікар лікарні, де перебуває політик, заявив, що його стан нетранспортабельний.

У цей день лікарі таки дозволили транспортування рНавального до Німеччини, бо його стан стабілізувався.

Джерело: МЗС Росії

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