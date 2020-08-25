25 серпня протести у Білорусі продовжуються. Сьогодні триває 17 день акцій. Раніше масові мітинги закінчувалися затриманнями та побиттями активістів. Лише після кількох днів протестів до людей вийшов президент Олександр Лукашенко.

Проте це жодним чином не вплинуло на опозиційний рух у народі. Після мітингів, почалися забастовки на підприємствах.

Читайте: Протести в Білорусі – онлайн

25 серпня Світлана Тихоновська виступила на засіданні Європарламенту, назвавши події в країні мирною революцією.

Також акції відбудуться в інших містах республіки. З заводів вже висуваються колони працівників, на в’їздах до Мінська з різних напрямків утворилися затори.

Протести в Білорусі

9 серпня почалися протести в Білорусі. Цього дня в країні пройшли вибори президента.

Передбачивши результати виборів, тисячі білорусів вийшли на вулиці. Результат президентських перегонів – 80,08% голосів за Олександра Лукашенка, який перебуває при владі з 1994 року.

Протестувальники вимагають чесних виборів і його відставки.

Акції тривали весь тиждень. ОМОН бив і затримував, як протестувальників, так і звичайних перехожих.

17 серпня головний суперник Лукашенка Світлана Тихоновська заявила, що готова стати національним лідером.

І цього дня в країні оголосили загальнонаціональний страйк. На забастовки вийшли великі підприємства та заводи.