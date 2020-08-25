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Факти / Світ

США зможуть подолати коронавірус без вакцини – Трамп

Президент США Дональд Трамп впевнений, що його країна зможе подолати коронавірус в будь-якому випадку – буде вакцина чи ні.

– І це станеться швидше, ніж люди думають, з вакцинами та навіть без них, – сказав Трамп.

Також президент США додав, що на останньому етапі клінічних випробувань зараз знаходяться три потенційні вакцини.

– І ми очікуємо, що вакцина буде доступна до кінця року, а може бути, набагато раніше, – підкреслив Трамп.

Також Трамп заявляв про те, що вакцина від коронавірусу в США може з’явитися до кінця 2020 року.

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За його словами, зараз США займаються виготовленням великих обсягів вакцини. Трамп підкреслив, що це зможе зробити вакцину доступною як для американців, так і для всього світу. Однак тільки після завершення випробувань.

Водночас у ВООЗ прогнозують, що вакцинація від коронавірусу почнеться не раніше 2021 року.

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