Суд визнав діяльність Координаційної ради Білорусі неконституційною

Утворення та діяльність Координаційної ради опозиції Білорусі не є конституційними.

Про це заявив голова Конституційного Суду Республіки Білорусь Петро Миклашевич.

– Наша Конституція не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, які можуть переглядати офіційні підсумки президентських виборів.

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Усі механізми, які спрямовані на порушення порядку визначення результатів виборів у Білорусі, офіційно порушують конституційні норми.

Миклашевич закликав білорусів дотримуватися “режиму конституційної законності”.

Координаційна рада у Білорусі

14 серпня лідер опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення Координаційної ради для початку відкритого діалогу з чинною владою.

На її думку, міжнародне співтовариство може виступити як посередник у переговорах з Олександром Лукашенком.

Станом на кінець серпня до Координаційної ради опозиції входить 70 осіб, серед яких – сама Світлана Тихановська, лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко та голова правозахисного центру Вясна Олесь Белецький.