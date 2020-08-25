Президент США Дональд Трамп попередив своїх товаришів-республіканців, що їхні опоненти з Демократичної партії можуть “вкрасти” листопадові вибори.

– Вони використовують Covid, щоб обдурити американський народ, – сказав Трамп у перший день з’їзду партії в Північній Кароліні.

Трамп знову наголосив, що відправлення бюлетенів поштою може привести до фальсифікації результатів голосування.

Читайте: Демократична партія офіційно затвердила Байдена кандидатом у президенти

Глава Білого дому звинуватив демократів у тому, що вони використовували Covid для крадіжки результатів виборів.

– Єдиний спосіб відібрати у нас ці вибори – це сфальсифікувати вибори. Ми збираємося перемогти, – заявив президент.

Опитування громадської думки показують, що наразі Трамп відстає від суперника-демократа Джо Байдена.

Висунення Трампа кандидатом

У понеділок, 24 серпня, учасники з’їзду Республіканської партії США офіційно висунули Дональда Трампа кандидатом на президентських виборах у 2020 році.

З’їзд проходив у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна, США).

Трамп отримав на з’їзді партії 1 377 голосів вибірників за необхідних 1 276.