Поспіх з реєстрацією і виготовленням вакцини від коронавірусу є дуже небезпечним, оскільки може поставити під загрозу тестування інших розробок.

У цьому переконаний директор Національного інституту США з вивчення алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі.

Він попередив, що використання вакцини проти коронавірусу в екстрених випадках, до того, як доведуть її ефективність – це погана ідея.

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Крім того, експерти побоюються, що Білий дім може тиснути на Управління з продовольства і медикаментів США, щоб просунути вакцину до того, як її повністю протестують.

Напередодні президент Штатів Дональд Трамп заявляв, що вакцина від коронавірусу з’явиться до кінця 2020 року, оскільки третій етап випробувань на завершальній стадії.

Наразі американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація Білого дому наполягає на тому, щоб до кінця року або на початку наступного забезпечити випуск мільйонів доз вакцини.

Також з’явилася інформація, що Дональд Трамп тисне на розробників, щоб отримати вакцину від Covid-19 під вибори, які відбудуться у листопаді цього року.