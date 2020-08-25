Дослідники з Гонконзького університету вперше підтвердили випадок повторного зараження коронавірусом.

Вони виявили Covid-19 у 33-річного чоловіка через чотири з половиною місяці після першого інфікування. Крім того, коли пацієнт захворів вперше, то у нього були легкі симптоми, зараз же їх немає.

Повторне зараження у хворого підтвердили, коли він повернувся з Іспанії.

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Під час дослідження вчені виявили, що другий штам вірусу дещо відрізняється від першого. Але він збігається з тим, що спостерігався в Європі в липні-серпні.

Про ймовірність повторного зараження Covid-19 вже повідомляли лікарі США, але це не було підтверджено офіційними дослідженнями.

Також в липні у Тернопільській області чоловік захворів на коронавірус втретє. Навесні цього року про повторне зараження Covid-19 повідомляли в Івано-Франківську.

Джерело: The New York Times