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Факти / Світ

У лідерах США та Бразилія: коронавірус у світі 25 серпня

Статистика коронавірусу у світі на 25 серпня свідчить про 23 572 494 хворих. За добу Covid-19 виявили у 214 тис. людей.

За весь період пандемії померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, 811 801 особа, за добу – майже 4 тис.

Водночас повністю подолало хворобу вже понад 15 млн.

Країни, де найбільше хворих на Covid-19:

  • США – 5 739 266;
  • Бразилія – 3 622 861;
  • Індія – 3 106 348;
  • Росія – 959 016;
  • ПАР – 611 450.

Країни, де найбільше померли від Covid-19:

  • США – 177 248;
  • Бразилія – 115 309;
  • Мексика – 60 800;
  • Індія – 57 542;
  • Велика Британія – 41 519.

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За кількістю хворих у світі Україна посідає 28 місце – між Еквадором та Казахстаном. За вчорашніми даними, в країні зафіксовано 106 754 випадки. Добовий приріст складає 1700-2000 осіб.

Карантин в інших країнах

За даними МОЗ, у червоній зоні опинилися 65 країн – тобто в’їзд з них заборонений.

Острів Балі закрив кордони для туристів щонайменше до кінця 2020 року.

Тим часом у віцепрем’єра Молдови підтвердили коронавірус, але уряд на карантин не збирається.

Коронавірус 24 серпня

Для порівняння, статистика коронавірусу в світі на 24 серпня свідчить про 23 358 598 хворих осіб. За п’ять днів інфікування підтвердили у мільйона людей.

За весь період пандемії 15 млн осіб одужали, померли 807 830 пацієнтів.

Фото: Dreamstime

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