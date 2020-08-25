У Мінську затримали протестувальників з біло-червоно-білими прапорами

Міліція затримала у Мінську учасників акції протесту, які мали біло-червоно-білі прапори.
Затримання відбулись на площі Незалежності.
Потім міліціонери продовжили переслідувати учасників акції у дворах житлових будинків.
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У міліції Мінська підтвердили затримання, але точне число затриманих не повідомили.
Протести у Білорусі
25 серпня у центрі Мінська на майдані Незалежності пройшла акція протесту. Заклик зібратись білорусів подала опозиціонерка Світлана Тихановська. На мітинг вийшло близько 5 тис. чоловік.
В цей же день на сусідній площі, пройшов мітинг прихильників Олександра Лукашенка, який зібрав біля тисячі учасників.
Протести у Білорусі не стихають 17 днів.
Джерело: РИА Новости