У Мінську затримали протестувальників з біло-червоно-білими прапорами

Міліція затримала у Мінську учасників акції протесту, які мали біло-червоно-білі прапори.

Затримання відбулись на площі Незалежності.

Потім міліціонери продовжили переслідувати учасників акції у дворах житлових будинків.

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У міліції Мінська підтвердили затримання, але точне число затриманих не повідомили.

Протести у Білорусі

25 серпня у центрі Мінська на майдані Незалежності пройшла акція протесту. Заклик зібратись білорусів подала опозиціонерка Світлана Тихановська. На мітинг вийшло близько 5 тис. чоловік.

В цей же день на сусідній площі, пройшов мітинг прихильників Олександра Лукашенка, який зібрав біля тисячі учасників.

Протести у Білорусі не стихають 17 днів.

Джерело: РИА Новости