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Факти / Світ

Від температури до діареї: порядок прояву симптомів коронавірусу

Дослідники назвали порядок прояву симптомів коронавірусу.

Інформація базується на результатах спостереження за 56 тис. пацієнтами, яке провели фахівці Університету Південної Каліфорнії.

Порядок появу симптомів Covid-19:

  • підвищення температури;
  • кашель;
  • біль у горлі, голові або м’язах;
  • нудота або блювота;
  • діарея.

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У пацієнтів з легкою і важкою формою коронавірусу був однаковий порядок прояву симптомів. Однак часто діарея була ознакою серйознішого захворювання.

– Діарея як ранній симптом вказує на агресивніше захворювання, – йдеться у дослідженні.

Однак її виявили лише у 4% хворих, тоді як лихоманка була у 88% випадків, а кашель – у 68%.

Водночас цей симптом частіше спостерігався серед тих пацієнтів, яких госпіталізували до лікарень.

Симптоми коронавірусу

Фахівці назвали основні симптоми коронавірусу.

Серед них – висока температура, сухий кашель і ускладнене дихання.

Вони можуть проявлятися як на другий, так і на 14 день після зараження.

Джерело: Business Insider

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