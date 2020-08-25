Дослідники назвали порядок прояву симптомів коронавірусу.

Інформація базується на результатах спостереження за 56 тис. пацієнтами, яке провели фахівці Університету Південної Каліфорнії.

Порядок появу симптомів Covid-19:

підвищення температури;

кашель;

біль у горлі, голові або м’язах;

нудота або блювота;

діарея.

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У пацієнтів з легкою і важкою формою коронавірусу був однаковий порядок прояву симптомів. Однак часто діарея була ознакою серйознішого захворювання.

– Діарея як ранній симптом вказує на агресивніше захворювання, – йдеться у дослідженні.

Однак її виявили лише у 4% хворих, тоді як лихоманка була у 88% випадків, а кашель – у 68%.

Водночас цей симптом частіше спостерігався серед тих пацієнтів, яких госпіталізували до лікарень.

Симптоми коронавірусу

Фахівці назвали основні симптоми коронавірусу.

Серед них – висока температура, сухий кашель і ускладнене дихання.

Вони можуть проявлятися як на другий, так і на 14 день після зараження.

Джерело: Business Insider