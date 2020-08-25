Дослідники назвали порядок прояву симптомів коронавірусу.
Інформація базується на результатах спостереження за 56 тис. пацієнтами, яке провели фахівці Університету Південної Каліфорнії.
Порядок появу симптомів Covid-19:
- підвищення температури;
- кашель;
- біль у горлі, голові або м’язах;
- нудота або блювота;
- діарея.
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У пацієнтів з легкою і важкою формою коронавірусу був однаковий порядок прояву симптомів. Однак часто діарея була ознакою серйознішого захворювання.
– Діарея як ранній симптом вказує на агресивніше захворювання, – йдеться у дослідженні.
Однак її виявили лише у 4% хворих, тоді як лихоманка була у 88% випадків, а кашель – у 68%.
Водночас цей симптом частіше спостерігався серед тих пацієнтів, яких госпіталізували до лікарень.
Симптоми коронавірусу
Фахівці назвали основні симптоми коронавірусу.
Серед них – висока температура, сухий кашель і ускладнене дихання.
Вони можуть проявлятися як на другий, так і на 14 день після зараження.
Джерело: Business Insider