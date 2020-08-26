Польська Солідарність зібрала 1 млн злотих для підтримки білоруських страйкарів

Польська незалежна профспілка Солідарність зібрала для білорусів, які виходять на страйки, 1 млн злотих.

Голова профспілки Петро Дуда зазначив, що в Білорусь вже відправили гуманітарну допомогу у вигляді декількох десятків тонн продуктів харчування, які можуть знадобитися на робочих місцях під час страйків.

Він також запевнив, що Солідарність підтримуватиме Білоруський конгрес демократичних профспілок, який вважають єдиною в країні вільною профспілкою.

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Протести у Білорусі тривають вже третій тиждень. Низка великих підприємств і організацій оголосили безстроковий страйк до виконання вимог про проведення повторних виборів.

У зв’язку з ситуацією, в Білорусі для працівників таких підприємств зібрали допомогу в розмірі понад $1,1 млн та ще $2,6 млн – для потерпілих від дій силовиків.

Пожертви зробили понад 21 тис. людей.

Джерело: radioszczecin