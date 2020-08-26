Статистика коронавірусу в світі на 26 серпня говорить про 23 820 104 хворих, за добу захворіло понад 240 тис. осіб.

У той же час одужали повністю 16 608 067 пацієнтів. Померло від коронавірусу 823 510 осіб.

Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:

США – 5 777 393;

Бразилія – 3 669 993;

Індія – 3 167 323;

Росія – 963 655;

Південна Африка – 613 017.

Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:

США – 178 477;

Бразилія – 116 580;

Мексика – 61 450;

Індія – 58 390;

Велика Британія – 41 535.

Країни з найбільшим добовим приростом хворих Covid-19:

Індія – 66 873;

Бразилія – 46 959;

США – 40 098;

Колумбія – 10 432;

Аргентина – 8 771.

Карантин в інших країнах

У Каталонії запроваджується низка нових обмежень, спрямованих на стримування поширення коронавірусу.

Вони включають заборону на громадські збори за участю понад 10 осіб – виняток становлять робочі зустрічі і подорожі.

Білорусь хоче приєднається до випробувань російської вакцини від коронавірусу і хоче стати першою країною, яка закупить її.

У регіонах Іспанії надаватимуть потужності Збройних сил для здійснення відстеження випадків коронавірусу.

Угорщина планує відкрити школи наступного тижня. Це відбудеться вперше з середини березня.

Статистика коронавірусу в світі 25 серпня

За статистикою коронавірусу в світі 25 серпня хвороба зафіксована у 23 572 494 осіб.

Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 177 248 осіб.