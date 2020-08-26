Статистика коронавірусу в світі на 26 серпня говорить про 23 820 104 хворих, за добу захворіло понад 240 тис. осіб.
У той же час одужали повністю 16 608 067 пацієнтів. Померло від коронавірусу 823 510 осіб.
Країни з найбільшою кількістю хворих на Covid-19:
- США – 5 777 393;
- Бразилія – 3 669 993;
- Індія – 3 167 323;
- Росія – 963 655;
- Південна Африка – 613 017.
Країни з найбільшою кількістю смертей від коронавірусу:
- США – 178 477;
- Бразилія – 116 580;
- Мексика – 61 450;
- Індія – 58 390;
- Велика Британія – 41 535.
Країни з найбільшим добовим приростом хворих Covid-19:
- Індія – 66 873;
- Бразилія – 46 959;
- США – 40 098;
- Колумбія – 10 432;
- Аргентина – 8 771.
Карантин в інших країнах
У Каталонії запроваджується низка нових обмежень, спрямованих на стримування поширення коронавірусу.
Вони включають заборону на громадські збори за участю понад 10 осіб – виняток становлять робочі зустрічі і подорожі.
Білорусь хоче приєднається до випробувань російської вакцини від коронавірусу і хоче стати першою країною, яка закупить її.
У регіонах Іспанії надаватимуть потужності Збройних сил для здійснення відстеження випадків коронавірусу.
Угорщина планує відкрити школи наступного тижня. Це відбудеться вперше з середини березня.
Статистика коронавірусу в світі 25 серпня
За статистикою коронавірусу в світі 25 серпня хвороба зафіксована у 23 572 494 осіб.
Лідерами за кількістю смертельних випадків залишаються США – вчора кількість померлих від Covid-19 досягла 177 248 осіб.