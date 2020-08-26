Поїхала до хлопця: австралійка проведе півроку у в’язниці за порушення карантину

В Австралії 28-річна жінка порушила правила обсервації, за що суд покарав її тюремним ув’язненням терміном на 6 місяців.

Після місяця перебування у штаті Вікторія (де зафіксовано спалах коронавірусу) вона планувала повернутися додому, в одне з міст Західної Австралії.

Головною умовою приїзду стала обов’язкова двотижнева обсервація у готелі.

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Однак замість дотримання карантину жінка таємно поїхала до будинку свого хлопця, де на неї чекали правоохоронці.

Незважаючи на аргументи адвоката, суддя назвав вчинок жінки “дуже серйозним порушенням” під час пандемії, тому й ухвалив рішення про шестимісячне ув’язнення.

Згідно з карантинними обмеженнями Західної Австралії порушникам може загрожувати до 12 місяців позбавлення волі або ж $50 тис. штрафу.

Станом на ранок 26 серпня в Австралії зафіксовано 25,2 тис. випадків коронавірусу, більшість з яких (понад 18 тис.) у штаті Вікторія.

Президент Австрії порушив карантин

Наприкінці травня президент Австрії Александер Ван дер Беллен порушив карантин в одному із закладів Відня.

Разом із дружиною президент відпочивав у ресторані після офіційно дозволеного часу.

Як розповіли правоохоронці, штраф у декілька тисяч євро отримав власник ресторану, а от президент обійшовся словесним попередженням.