Мілош Земан у лікарні – перші подробиці

Президент Чехії Мілош Земан ввечері 25 серпня потрапив до лікарні, де йому провели термінову операцію.

Причиною госпіталізації 75-річного лідера стало серйозне травмування руки.

Земан перебуває у Центральному військовому госпіталі у Празі.

Pan prezident byl dnes večer kvůli úrazu ruky hospitalizován v ÚVN v Praze. Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky. Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 25, 2020

– Цей стан не є небезпечним для життя, президент Мілош Земан підтримує контакти зі своєю сім’єю і своїми підлеглими, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, президент зламав праву руку після невдалої спроби дістати пульт з полиці під час перегляду новин по телевізору.

Восени 2019 року стан здоров’я Мілоша Земана вже обговорювався у чеському парламенті, коли президента госпіталізували на чотири дні.

Згідно з законом, критичне самопочуття може стати причиною примусової відставки президента, однак тоді Мілош заявив, що єдиною його проблемою є хворі ноги.

Позиція Чехії щодо подій у Білорусі

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш закликав ЄС не допустити кримського сценарію у Білорусі.

Зокрема, йдеться про недопущення вторгнення російських військ на територію Білорусі, як це було в Криму у 2014 році.

Від себе Бабіш зауважив, що Чехія з розумінням спостерігає за ситуацією в країні, тому що переживала схожі події у період Оксамитової революції, яка після відставки комуністів закінчилася обранням народного кандидата Вацлава Гавела.