Глава Держдепартаменту США Майкл Помпео заявив, що в разі, якщо Олексія Навального дійсно отруїли, Штати нададуть допомогу Євросоюзу в розслідуванні.

– США глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що активіст російської опозиції Олексій Навальний був отруєний, – йдеться в заяві Помпео.

Також він зазначив, що необхідно провести прозоре розслідування і покарати всіх причетних.

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– Сім’я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності, – додав Помпео.

Отруєння Навального

Олексію Навальному стало зле 20 серпня. Літак, на якому він летів з Томська до Москви, зробив вимушену посадку в Омську, звідки опозиціонера госпіталізували до місцевої лікарні.

Наразі Олексій Навальний в комі, його підключили до апарату штучної вентиляції легень.