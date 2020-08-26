США з 27 серпня запроваджують санкції проти науково-дослідницьких установ Міноборони РФ, які підозрюються у створенні хімічної та біологічної зброї.

До чорного списку Міністерства торгівлі США увійшли 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії у Саратовській області, 48-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони (Кіров), включаючи філії в Єкатеринбурзі та Сергієвому Посаді та ФГУП Державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технології (Держндіохт).

Один із цих НДІ – 48-й ЦНДІ Міноборони РФ – створював вакцину від коронавірусу разом із Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії.

Російський сенатор Олег Морозов уже заявив, що США новими санкціями хочуть заблокувати просування російської вакцини від коронавірусу на західні ринки.

Під санкції США потраплять також “небезпечні” компанії з Китаю, Франції, Гонконгу, Індонезії, Малайзії, Оману, Пакистану, Швейцарії та ОАЕ.

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У світі триває біологічна війна, заявив секретар РНБО України

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що світ має об’єднатися, щоб захиститися від наслідків біологічної війни, яка нині триває.

Данілов висловив думку, що біологічна загроза у сучасному світі “стає небезпечнішою навіть за ядерну зброю”.

Джерело: Федеральний реєстр при Міністерстві фінансів США