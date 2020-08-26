Кількість нових випадків інфікування коронавірусом в США щодня йде на спад.

На думку фахівців, це пов’язано зі зміною поведінки американців. Вони почали систематичним носити захисні маски.

Останнім часом в США фіксують близько 43 тис. інфікованих коронавірусом щодня, що на 21% нижче ніж на початку серпня.

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– Незважаючи на те, що США, Індія і Бразилія все ще лідирують за кількістю нових випадків зараження в світі, ця тенденція до зниження обнадіює, – йдеться в повідомленні.

Відсоток тестів з позитивним результатом Сovid-19 знизився з 7,3% до 6,1%.

У деяких штатах ситуація істотно покращилася. Якщо в Арізоні раніше фіксували по 5,5 тис. щодня, то сьогодні це менше 900 нових випадків. У липні більше 2 тис. осіб госпіталізували в лікарні, а на цьому тижні це число менше 1 тис.

У Флориді фіксували раніше до 10 тис. хворих на день. Вчора ж захворіли 2,6 тис. осіб.

Коронавірус в США

Статистика коронавірусу в США 26 серпня говорить про 5 777 393 випадках захворювання.

США є лідерами за кількістю смертельних випадків – сьогодні цифра досягла 177 248 осіб.