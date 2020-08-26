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Факти / Світ

В Європі ті, хто перехворіли на коронавірус, почали заражатися знову

У Бельгії і Нідерландах фіксують повторні випадки зараження коронавірусом.

Таку інформацію надали провідні вірусологи країн.

Так, в Нідерландах про повторне зараження заявила Маріон Компанс. За її словами, захворів ще раз літній чоловік зі слабким імунітетом.

– Ми знаємо з інших респіраторних інфекцій, що неможливо виробити до них імунітет на все життя. І не варто очікувати іншого у випадку з коронавіруом, – сказала Компанс.

Водночас в Бельгії повторно через три місяці після одужання захворів пацієнт.

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За словами бельгійського вірусолога Марка ван Ранста, в другому штамі вірусу були встановлені 11 мутацій. Також він зазначив, що очікував більш тривалого імунітету, ніж всього декілька місяців.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп упевнений, що його країна зможе подолати коронавірус в будь-якому випадку – буде вакцина чи ні.

На останньому етапі клінічних випробувань зараз знаходяться три потенційні вакцини від коронавірусу.

Джерело: DW

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