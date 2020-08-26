США не визнають результати випробування російської вакцини проти коронавірусу і не планують її використовувати.

Про це заявив глава апарату Білого дому Марк Медоуз.

– У нас найвищі у світі стандарти у галузі охорони здоров’я та безпеки. Це не те, чим можна жертвувати. Російські випробування… Я б не став використовувати цю вакцину, – зазначив Марк Медоуз.

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За його словами, країна дотримуватиметься лише американських стандартів контролю за якістю вакцин і лікарських препаратів.

Вакцина проти коронавірусу

З моменту появи Covid-19 вчені з усіх країн світу шукають ліки від вірусу і рятівну вакцину, яка допоможе зупинити поширення хвороби.

У Росії заявили про готовність вакцини проти коронавірусу, проте результати випробувань речовини викликають сумніви у фахівців низки країн світу.

Про вихід на фінішну пряму у розробці вакцини заявили і у США, проте пізніше Трамп зазначив, що країна може побороти вірус і без неї.

Джерело: Politico