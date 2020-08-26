Затримали українців і поляків: у Німеччині викрили нелегальну тютюнову фабрику

У Німеччині в землі Північний Рейн-Вестфалія викрили нелегальну тютюнову фабрику, яка щотижня виробляла до 10 млн цигарок.

Під час обшукі поліція вилучила 11 млн цигарок, шість тонн тютюну та усю техніку. Також затримали 12 людей, які є вихідцями з України та Польщі. Їх підозрюють у податковому шахрайстві на суму до €100 млн.

Відомо, що нелегальну продукцію відправляли переважно до Великої Британії. За інформацією митниці, прибуток з продажу кожної вантажівки цигарок становив близько €3 млн.

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Фабрику побудували ще у 2016 році, але зробили все, щоб зробити її максимально непомітною. Зокрема, зал спеціально ізолювали, щоб шум і запах тютюну не проникали назовні, а електроенергію виробляли власні генератори.

Нещодавно нелегальні тютюнові фабрики викрили в Польщі. У виготовленні контрабандних цигарок звинуватили шістьох українців та двох поляків.