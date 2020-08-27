Чехія створила фонд допомоги постраждалим білорусам

Уряд Чехії створив фонд допомоги білорусам, які постраждали під час протестів.

Країна виділить з бюджету 10 млн крон.

Гроші будуть передані всім постраждалим та людям, яких переслідує чинна влада Білорусі.

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Україна готова приймати білорусів

Україна закриває кордони для іноземців до 28 вересня. Однак громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування, можуть в’їхати на територію країни.

Для цього білоруси можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та розповісти про це українським прикордонникам.

Джерело: ТИХАНОВСКАЯ | ЛУКАШЕНКО | МИНСК