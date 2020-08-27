PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Чехія створила фонд допомоги постраждалим білорусам

Уряд Чехії створив фонд допомоги білорусам, які постраждали під час протестів.

Країна виділить з бюджету 10 млн крон.

Гроші будуть передані всім постраждалим та людям, яких переслідує чинна влада Білорусі.

ЧитайтеПольща спрощує процедуру видачі віз білорусам

Україна готова приймати білорусів

Україна закриває кордони для іноземців до 28 вересня. Однак громадяни Білорусі, які відчувають тиск або переслідування, можуть в’їхати на територію країни.

Для цього білоруси можуть прибути в пункти пропуску на кордоні та розповісти про це українським прикордонникам.

Джерело: ТИХАНОВСКАЯ | ЛУКАШЕНКО | МИНСК

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка