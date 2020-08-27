Через зростання захворюваності на коронавірус влада Парижа ухвалила рішення про обов’язкове носіння масок на всіх вулицях столиці.

Про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс.

За його словами, зараз вірус поширюється по всій країні, тому для стримування коронавірусу буде ухвалена умова обов’язкового носіння маски.

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Також Жан Кастекс зазначив, що спалах Covid-19 може вийти з-під контролю, якщо не будуть прийняті швидкі заходи.

– Поширення епідемії може стати експоненціальним, якщо ми не відреагуємо швидко, – сказав Кастекс.

21 липня Франція ввела обов’язкове носіння маски в закритих громадських місцях. На початку серпня це стало обов’язковою умовою перебування на відкритому повітрі в багатолюдних частинах столиці.

У четвер, 27 серпня, у Франції зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусів з травня. За добу підтвердилися більше 5 тис. Нових випадків. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні досягла 253, 5 тис.

Водночас регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге заявив, що коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів.