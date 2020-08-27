Кіпр посилив обмежувальні заходи перетину кордону для українців. Через погіршення ситуації з коронавірусом країна потрапила до червоної зони.
Нові правила в’їзду для українців прописані у бюлетені Міністерства внутрішніх справ Кіпру.
Згідно з оновленою інформацією, перетнути кордон можуть лише певні категорії громадян країн червоної зони, серед них:
- ті, хто проживає у країні постійно;
- батьки, чоловіки, жінки і діти таких громадян;
- особи з посвідкою на проживання у Кіпрі;
- громадяни, які хочуть возз’єднатися з сім’єю;
- люди, які мають право в’їзду за Віденською конвенцією або ж спеціальний дозвіл.
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Громадяни країн червоної зони, яким дозволено в’їзд, повинні після прильоту пройти ПЛР-тест або продемонструвати результат тесту, який зробили не раніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону.
Після прибуття на острів потрібно буде відбути 14-денну самоізоляцію, а за 48 годин до її закінчення повторно пройти тест на коронавірус.
Поїздки до Кіпру з туристичною метою заборонені. Правила починають діяти з 28 серпня 2020 року.
Карантин на Кіпрі
Кіпр відкрив кордони для українців, як і для туристів з інших країн, 15 червня.
Країна почала поступово послаблювати карантинні заходи.
Але через погіршення епідситуації обмеження довелося знову посилити.