Кіпр посилив обмежувальні заходи перетину кордону для українців. Через погіршення ситуації з коронавірусом країна потрапила до червоної зони.

Нові правила в’їзду для українців прописані у бюлетені Міністерства внутрішніх справ Кіпру.

Згідно з оновленою інформацією, перетнути кордон можуть лише певні категорії громадян країн червоної зони, серед них:

ті, хто проживає у країні постійно;

батьки, чоловіки, жінки і діти таких громадян;

особи з посвідкою на проживання у Кіпрі;

громадяни, які хочуть возз’єднатися з сім’єю;

люди, які мають право в’їзду за Віденською конвенцією або ж спеціальний дозвіл.

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Громадяни країн червоної зони, яким дозволено в’їзд, повинні після прильоту пройти ПЛР-тест або продемонструвати результат тесту, який зробили не раніше ніж за 72 години до моменту перетину кордону.

Після прибуття на острів потрібно буде відбути 14-денну самоізоляцію, а за 48 годин до її закінчення повторно пройти тест на коронавірус.

Поїздки до Кіпру з туристичною метою заборонені. Правила починають діяти з 28 серпня 2020 року.

Карантин на Кіпрі

Кіпр відкрив кордони для українців, як і для туристів з інших країн, 15 червня.

Країна почала поступово послаблювати карантинні заходи.

Але через погіршення епідситуації обмеження довелося знову посилити.