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Факти / Світ

У Білорусь не пускають фуру з Польщі з гуманітарною допомогою для протестувальників

На білорусько-польському кордоні затримали фуру з гуманітарною допомогою від польських працівників для білорусів.

Про це повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Читайте: ЄС та Канада попередили Лукашенка про можливий візит ОБСЄ в Білорусь

27 серпня вранці стало відомо, що машина з гуманітарною допомогою для мітингувальників з Білорусі від польського профсоюзу Солідарність 12 годин перебуває на кордоні, оскільки її не впускає до країни білоруська сторона.

В Держприкордонслужбі Білорусі зазначили, що вони не мають інформації щодо причин затримання фури з Польщі.

Протести у Білорусі

Протести в Білорусі тривають досі, починаючи з 9 серпня після президентських виборів, на яких переміг Олександр Лукашенко.

Правоохоронні органи продовжують силою розганяти мітингувальників та затримувати їх. Чинна влада Білорусі вже затримала кількох членів опозиційної Координаційної ради.

В ЄС вже повідомили про можливий візит ОБСЄ до Білорусі.

Джерело: TUT.BY

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