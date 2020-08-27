У найближчий сусідів України – Польщі та Румунії – спостерігається негативна динаміка щодо зараження населення Covid-19.

За даними Worldometer, у Польщі станом на 27 серпня підтверджено 887 нових випадків інфікування, 16 – летальних, а одужали 689 пацієнтів.

Кілька днів тому – 21 і 22 серпня – у них було по 903 і 900 нових хворих. Це був максимум за весь час пандемії.

На сьогодні у Польщі зафіксовано 64 689 випадків інфікування, 2 010 смертей, загалом одужали 44 097 людей.

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А в Румунії сьогодні, 27 серпня, антирекорд – 1 504 нових випадки інфікування Covid-19. Водночас за день померли 38 хворих, а одужала 391 людина.

Загалом у Румунії зареєстровано 83 150 хворих на коронавірус, померли з початку пандемії 3 459 людей та одужали 36 677.

Авіасполучення України з Польщею

Через погіршення епідситуації з наступного тижня Україна може потрапити до списку країн, звідки тимчасово заборонені авіарейси до Польщі.

Польща оновила червоний список. До нього потрапили 43 країни та території, де кількість заражень на 100 тис. населення за останні 14 днів перевищує 50 інфікованих.

Джерело: Worldometer