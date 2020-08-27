Станом на ранок 27 серпня коронавірус у світі зафіксували вже у 24 088 692 осіб.

Лише за чотири дні кількість нових випадків більш як на понад мільйон, за останню добу – понад 268 тис.

За весь період пандемії померли 824 368 пацієнтів, 15,7 млн осіб одужали.

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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна уже на 26 місці – зараз ми знаходимося між Катаром та Болівією.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 5 821 221;

Бразилія – 3 717 156;

Індія – 3 234 474;

Росія – 968 297;

Південна Африка – 615 701.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 179 708;

Бразилія – 117 665;

Мексика – 62 076;

Індія – 59 449;

Велика Британія – 41 552.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 26 серпня становила 23 820 104, за добу захворіло понад 240 тис. осіб.

Антилідером у списку залишаються США – і за кількістю випадків, і за летальністю.

У рейтингу країн з з найбільшим добовим приростом хворих Covid-19 Америку обігнали Індія та Бразилія.