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Факти / Світ

Україна випередила Болівію та наближається до топ-20: коронавірус у світі 27 серпня

Станом на ранок 27 серпня коронавірус у світі зафіксували вже у 24 088 692 осіб.

Лише за чотири дні кількість нових випадків більш як на понад мільйон, за останню добу – понад 268 тис.

За весь період пандемії померли 824 368 пацієнтів,  15,7 млн осіб одужали.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна уже на 26 місці – зараз ми знаходимося між Катаром та Болівією.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 5 821 221;
  • Бразилія – 3 717 156;
  • Індія – 3 234 474;
  • Росія – 968 297;
  • Південна Африка – 615 701.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

  • США – 179 708;
  • Бразилія – 117 665;
  • Мексика – 62 076;
  • Індія – 59 449;
  • Велика Британія – 41 552.

Коронавірус у світі

Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 26 серпня становила 23 820 104, за добу захворіло понад 240 тис. осіб.

Антилідером у списку залишаються США – і за кількістю випадків, і за летальністю.

У рейтингу країн з з найбільшим добовим приростом хворих Covid-19 Америку обігнали Індія та Бразилія.

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