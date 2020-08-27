Станом на ранок 27 серпня коронавірус у світі зафіксували вже у 24 088 692 осіб.
Лише за чотири дні кількість нових випадків більш як на понад мільйон, за останню добу – понад 268 тис.
За весь період пандемії померли 824 368 пацієнтів, 15,7 млн осіб одужали.
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У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна уже на 26 місці – зараз ми знаходимося між Катаром та Болівією.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 5 821 221;
- Бразилія – 3 717 156;
- Індія – 3 234 474;
- Росія – 968 297;
- Південна Африка – 615 701.
Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:
- США – 179 708;
- Бразилія – 117 665;
- Мексика – 62 076;
- Індія – 59 449;
- Велика Британія – 41 552.
Коронавірус у світі
Згідно зі статистикою коронавірусу у світі, загальна кількість заражених у світі на ранок 26 серпня становила 23 820 104, за добу захворіло понад 240 тис. осіб.
Антилідером у списку залишаються США – і за кількістю випадків, і за летальністю.
У рейтингу країн з з найбільшим добовим приростом хворих Covid-19 Америку обігнали Індія та Бразилія.