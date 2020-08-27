Вагнерівці у Білорусі: Путін звинуватив Україну та США в спецоперації

Президент РФ Володимир Путін заявив, що бійців ПВК Вагнера, яких Мінськ видав Росії у серпні, “затягнули на територію Білорусі”.

За словами російського лідера, бойовиків “просто заманили туди, перетягнули через кордон”, хоча вагнерівці нібито їхали на заробітки в третю країну.

Затримання групи росіян у Білорусії Путін назвав “спільною операцією українських та американських спецслужб”.

Путін підтвердив фейк РосЗМІ

6 серпня Комсомольская правда повідомила, посилаючись на джерело в російських спецслужбах, що поїздку російських бойовиків до Білорусі нібито організувала Служба безпеки України.

У СБУ та Офісі президента України назвали це дезінформацією.

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Затримання вагнерівців у Білорусі

29 липня співробітники КДБ і ОМОН Білорусі затримали 32 громадян Росії у санаторії Белорусочка біля Мінська.

Білоруська влада звинуватила росіян у приналежності до сумнозвісної приватної військової компанії (ПВК) Вагнер, бійці якої воювали на Донбасі. Ще один затриманий проживав зі своєю сім’єю у Білорусі.

14 серпня Білорусь передала затриманих вагнерівців Росії.