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Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.

Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.

Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.

Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.

Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.

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11:43 - 27 серпня

Фуру з майже 20 тоннами продовольства в якості гуманітарної допомоги страйкуючим заводчанам в Білорусі, організованої польською незалежною профспілкою Солідарність, не впустили в країну.

У білоруській прикордонній службі заявили, що у вантажовідправника не було всіх необхідних документів.

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11:05 - 27 серпня

У Мінську та регіонах на акціях протесту в середу затримали 30 осіб.

Про це повідомив незареєстрований в Білорусі правозахисний центр Весна.

За даними правозахисників, у Мінську на площі Незалежності затримали 19 осіб, у тому числі журналіста телеканалу Белсат.

– Більшість затриманих доставили в РУВС Радянського району Мінська, частина в РУВС Жовтневого району, – йдеться в повідомленні.

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09:57 - 27 серпня

Білоруський ОМОН розігнав акцію протесту у центрі Мінська. Частину протестувальників заблокували у католицькому Червоному костелі, біля якого проходила акція.

Поруч з Червоним костелом на площі Незалежності зібралися понад півтори тисячі учасників протесту.

Співробітники МВС спочатку закликали людей розійтися, адже мітинг вважався несанкціонованим.

А пізніше з’явився ОМОН – під’їхало близько 10 автозаків.

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23:07 - 26 серпня

Володимир Путін і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час телефонної розмови обговорили ситуацію у Білорусі. Про це пише ТАСС.

– З російської сторони акцентована контрпродуктивність будь-яких спроб втручання у внутрішні справи республіки і тиску на її керівництво, – йдеться у повідомленні.

Крім того, сторони вважають, що нині головне – не допустити ескалації.

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21:46 - 26 серпня

26 серпня ОМОН знову розганяв протестувальників які зібралися у Мінську.

Напередодні люди прийшли на площу Незалежності, однак пізніше туди прибули силовики і почали затримувати громадян.

Жінок, які потрапили в оточення, не чіпали. Чоловіків затримували і вантажили до автозаків.

Протесты в Беларуси

Джерело: РБК, TUT.BY

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19:25 - 26 серпня

У будинку опозиціонера з Білорусі Валерія Цепкала у Мінську провели обшук. Про це пише TUT.BY.

– Хто проводить обшук, ми не знаємо, напевно, що це політичне замовлення. У будинку перебувають наші родичі, але подробиць ми не знаємо, – розповіла дружина політика Вероніка Цепкало.

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18:11 - 26 серпня

26 серпня у Білорусі продовжуються акції протестів та страйки.

На марш вийшли працівники підприємства БелАЗ, розташованого у місті Жодино, пише Радыё Свабода – Беларусь.

Страйк Білорусь

Їх підтримали місцеві мешканці.

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09:19 - 26 серпня

В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі, повідомила в середу керівник литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, пише Interfax.by.

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09:10 - 26 серпня

Президент Володимир Зеленський не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття через дії влади.

Джерело: президент в інтерв’ю для Euronews

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22:19 - 25 серпня

Правоохоронні органи Білорусі провели затримання після завершення акції протесту в центрі Мінська.

За інформацією ЗМІ, в районі Червоного костелу затримали як мінімум двох хлопців.

Затримання підтвердили у міліції Мінська.

Джерело: Onliner

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