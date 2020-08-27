Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.
За результатами ЦВК, Олександр Лукашенко начебто набрав 80,1% голосів, а опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,12%.
Це стало головної причиною початку масових демонстрацій, які увінчалися не менш масовими затриманнями мирних білорусів.
Під час протестів було затримано понад 7 тис. мітингувальників.
Світлана Тихановська створила Координаційну раду та готується перейняти обов’язки президента.
Олександр Лукашенко відмовився вести переговори з опозиційною Координаційною Радою.
Фуру з майже 20 тоннами продовольства в якості гуманітарної допомоги страйкуючим заводчанам в Білорусі, організованої польською незалежною профспілкою Солідарність, не впустили в країну.
У білоруській прикордонній службі заявили, що у вантажовідправника не було всіх необхідних документів.
У Мінську та регіонах на акціях протесту в середу затримали 30 осіб.
Про це повідомив незареєстрований в Білорусі правозахисний центр Весна.
За даними правозахисників, у Мінську на площі Незалежності затримали 19 осіб, у тому числі журналіста телеканалу Белсат.
– Більшість затриманих доставили в РУВС Радянського району Мінська, частина в РУВС Жовтневого району, – йдеться в повідомленні.
Білоруський ОМОН розігнав акцію протесту у центрі Мінська. Частину протестувальників заблокували у католицькому Червоному костелі, біля якого проходила акція.
Поруч з Червоним костелом на площі Незалежності зібралися понад півтори тисячі учасників протесту.
Співробітники МВС спочатку закликали людей розійтися, адже мітинг вважався несанкціонованим.
А пізніше з’явився ОМОН – під’їхало близько 10 автозаків.
Володимир Путін і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте під час телефонної розмови обговорили ситуацію у Білорусі. Про це пише ТАСС.
– З російської сторони акцентована контрпродуктивність будь-яких спроб втручання у внутрішні справи республіки і тиску на її керівництво, – йдеться у повідомленні.
Крім того, сторони вважають, що нині головне – не допустити ескалації.
26 серпня ОМОН знову розганяв протестувальників які зібралися у Мінську.
Напередодні люди прийшли на площу Незалежності, однак пізніше туди прибули силовики і почали затримувати громадян.
Жінок, які потрапили в оточення, не чіпали. Чоловіків затримували і вантажили до автозаків.
У будинку опозиціонера з Білорусі Валерія Цепкала у Мінську провели обшук. Про це пише TUT.BY.
– Хто проводить обшук, ми не знаємо, напевно, що це політичне замовлення. У будинку перебувають наші родичі, але подробиць ми не знаємо, – розповіла дружина політика Вероніка Цепкало.
26 серпня у Білорусі продовжуються акції протестів та страйки.
На марш вийшли працівники підприємства БелАЗ, розташованого у місті Жодино, пише Радыё Свабода – Беларусь.
Їх підтримали місцеві мешканці.
В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі, повідомила в середу керівник литовського Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте, пише Interfax.by.
Президент Володимир Зеленський не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття через дії влади.
Джерело: президент в інтерв’ю для Euronews
Правоохоронні органи Білорусі провели затримання після завершення акції протесту в центрі Мінська.
За інформацією ЗМІ, в районі Червоного костелу затримали як мінімум двох хлопців.
Затримання підтвердили у міліції Мінська.
Джерело: Onliner