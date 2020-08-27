11:43 -

Фуру з майже 20 тоннами продовольства в якості гуманітарної допомоги страйкуючим заводчанам в Білорусі, організованої польською незалежною профспілкою Солідарність, не впустили в країну.

У білоруській прикордонній службі заявили, що у вантажовідправника не було всіх необхідних документів.