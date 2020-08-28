28 серпня Збройні сили Білорусі продовжують проводити навчання на кордоні з ЄС.

Під Гродно перебувають механізовані, танкові, парашутно-десантні, артилерійські, інженерні підрозділи, а також відповідна техніка.

На кордоні вони проводять тренування з ведення розвідки, вогневої, а також спеціальної підготовки.

Читайте: Протести у Білорусі онлайн

Також на Гродненському тактичному напрямку виконуються польоти літаків ЯК-130 116 ШАБ, які з повітря охороняють держкордон.

Ведення навчань на кордоні Білорусі та ЄС

Після спалаху протестів у Білорусі після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом країни на виборах 9 серпня чинний лідер країни дав завдання різним відомствах щодо врегулювання ситуації.

Зокрема, Міноборони повинні зміцнити західні кордони Білорусі і приділити особливу увагу Гродненському тактичному напрямку.

Також військові Білорусі мають стежити за пересуванням сил НАТО на території сусідніх Литви та Польщі. Вони вирушили до міста Гродно, яке розташоване біля кордону з ЄС, і почали проводити навчання.

Джерело: Міністерство оборони Республіки Білорусь