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Білорусь стягнула військових і техніку на кордон з ЄС

28 серпня Збройні сили Білорусі продовжують проводити навчання на кордоні з ЄС.

Під Гродно перебувають механізовані, танкові, парашутно-десантні, артилерійські, інженерні підрозділи, а також відповідна техніка.

На кордоні вони проводять тренування з ведення розвідки, вогневої, а також спеціальної підготовки.

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Також на Гродненському тактичному напрямку виконуються польоти літаків ЯК-130 116 ШАБ, які з повітря охороняють держкордон.

Ведення навчань на кордоні Білорусі та ЄС

Після спалаху протестів у Білорусі після чергового переобрання Олександра Лукашенка президентом країни на виборах 9 серпня чинний лідер країни дав завдання різним відомствах щодо врегулювання ситуації.

Зокрема, Міноборони повинні зміцнити західні кордони Білорусі і приділити особливу увагу Гродненському тактичному напрямку.

Також військові Білорусі мають стежити за пересуванням сил НАТО на території сусідніх Литви та Польщі. Вони вирушили до міста Гродно, яке розташоване біля кордону з ЄС, і почали проводити навчання.

Джерело: Міністерство оборони Республіки Білорусь

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