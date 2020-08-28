Канадські науковці спробують допомогти хворим на коронавірус препаратом, який продемонстрував свою ефективність у лікуванні Covid-19 у кішок.

Дослідження проведуть в Університеті Альберти.

– Цей препарат уже використовувався для лікування кішок з коронавірусом. Він ефективний і практично без токсичності, – зазначили дослідники.

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Науковці надихнулися результатами і вирішили випробувати речовину на людях.

– Наші результати показали, що препарат ефективний у пригніченні копіювання вірусу у клітинах. Цей препарат, імовірно, подіє і на людей, – додали вони.

Цей препарат – інгібітор протеази, який попереджує копіювання вірусу, чим припиняє поширення інфекції.

Лікування коронавірусу

Раніше ВООЗ озвучила рекомендації з лікування коронавірусу.

За попередньою інформацією науковців, антибіотики не ефективні проти Covid-19.

Під час захворювання потрібно звернутися до лікаря, який визначить, чи потрібна хворому госпіталізація, чи можна обмежитися самоізоляцією.

Джерело: Folio