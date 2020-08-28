27 серпня на території Білого дому відбувся четвертий день Республіканського національного з’їзду.

На ньому Дональд Трамп офіційно став кандидатом від Республіканської партії на пост президента.

Дружина президента Меланія Трамп також була на з’їзді і мала приголомшливий вигляд у сукні кольору авокадо від Valetino, яку прикрашав червоний пояс на талії.

Однак, як згодом виявилось, вбрання підібрали не надто вдало. Через яскравий однотонний відтінок сукні користувачі соцмереж порівняли його зі спеціальним фоном для зйомок.

Пости супроводжували хештег #MelaniaGreenScreen.

Melania’s fashion choices always send a message pic.twitter.com/FvriwnX0fR — The Daily Show (@TheDailyShow) August 28, 2020

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– Саме цього дня Меланія Трамп увійшла в історію троллінгу, одягнувши зелену сукню-хромакей.

It was on this day that melania trump made trolling history by wearing a chroma key green dress. pic.twitter.com/WsNIQN4boT — Rysan BLM (@FallFilms) August 28, 2020

– Меланія вкрала шоу, вона зробила це навмисно чи ні.

Melania stole the show rather she did it on purpose or not. Go to #MelaniaGreenScreen she may have. pic.twitter.com/Hjir04HhOS — ann price (@aepriceny) August 28, 2020

Вибори в США

3 листопада мають пройти президентські вибори у США. Боротьба йде між двома кандидатами – Джо Байденом від Демократичної партії та Дональдом Трампом від Республіканської партії.

Чинний президент закликав свого конкурента взяти участь у дебатах, але перед цим здати тест на коронавірус. Байден погодився.

Попередня дата дебатів – 29 вересня.