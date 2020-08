27 серпня на території Білого дому відбувся четвертий день Республіканського національного з’їзду.

На ньому Дональд Трамп офіційно став кандидатом від Республіканської партії на пост президента.

Дружина президента Меланія Трамп також була на з’їзді і мала приголомшливий вигляд у сукні кольору авокадо від Valetino, яку прикрашав червоний пояс на талії.

Однак, як згодом виявилось, вбрання підібрали не надто вдало. Через яскравий однотонний відтінок сукні користувачі соцмереж порівняли його зі спеціальним фоном для зйомок.

Пости супроводжували хештег #MelaniaGreenScreen.

It was on this day that melania trump made trolling history by wearing a chroma key green dress. pic.twitter.com/WsNIQN4boT

Melania stole the show rather she did it on purpose or not. Go to #MelaniaGreenScreen she may have. pic.twitter.com/Hjir04HhOS

— ann price (@aepriceny) August 28, 2020