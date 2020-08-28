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Факти / Світ

Меланія Трамп стала героєм мемів після з’їзду республіканців

27 серпня на території Білого дому відбувся четвертий день Республіканського національного з’їзду.

На ньому Дональд Трамп офіційно став кандидатом від Республіканської партії на пост президента.

Дружина президента Меланія Трамп також була на з’їзді і мала приголомшливий вигляд у сукні кольору авокадо від Valetino, яку прикрашав червоний пояс на талії.

Однак, як згодом виявилось, вбрання підібрали не надто вдало. Через яскравий однотонний відтінок сукні користувачі соцмереж порівняли його зі спеціальним фоном для зйомок.

Пости супроводжували хештег #MelaniaGreenScreen.

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– Саме цього дня Меланія Трамп увійшла в історію троллінгу, одягнувши зелену сукню-хромакей.

– Меланія вкрала шоу, вона зробила це навмисно чи ні.

Вибори в США

3 листопада мають пройти президентські вибори у США. Боротьба йде між двома кандидатами – Джо Байденом від Демократичної партії та Дональдом Трампом від Республіканської партії.

Чинний президент закликав свого конкурента взяти участь у дебатах, але перед цим здати тест на коронавірус. Байден погодився.

Попередня дата дебатів – 29 вересня.

Фото: Dreamstime

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