Намагався підкупити українця з компанії: у США росіянин готував кібератаку на Tesla

25 серпня в Лос-Анджелесі заарештували 27-річного росіянина Єгора Крючкова, який готував кібератаку на завод Tesla в штаті Невада.

Чоловік намагався підкупити українця, який працював на заводі, щоб отримати доступ до системи Компанії. Співробітник відмовився від $1 млн і почав працювати з ФБР, щоб запобігти кібератаці на Гігафабрику.

Крючков хотів, щоб українець встановив на робочий комп’ютер шкідливе програмне забезпечення. Після цього – отримати доступ до системи компанії і запросити викуп за збереження в таємниці інформації.

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Засновник Tesla Елон Маск підтвердив інформацію у своєму Twitter.

– Дуже вдячний. Це була серйозна атака, – написав він.

Tesla проведе спліт акцій

З 31 серпня Tesla збільшить кількість акцій, коли відбудеться спліт звичайних акцій із розрахунку 5:1.

Після оголошення про спліт акції Tesla під час позачергових торгів 11 серпня підскочили на 6%.

Спліт акцій – збільшення кількості акцій, що знаходяться в обігу, за рахунок пропорційного дроблення кожної початкової акції.