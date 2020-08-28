Покарають самі себе: Литва про заяву Білорусі переорієнтувати вантажі на інші порти

Білорусь відмовиться переорієнтовувати свої вантажі, щоб уникати литовських портів, якщо підрахує власні економічні збитки від цього.

Таку думку висловили у Міністерстві економіки Литви.

– Можливо, уряд Білорусі зможе переконати президента підрахувати втрати, і тоді, думаю, здоровий глузд переможе. Не врахувавши вигоди, яку отримує Білорусь, спрямовуючи вантажі через порти Литви, вони покарають самі себе, а не лише наші підприємства, які надають послуги, – повідомив міністр економіки та інновацій Литви Рімантас Синкявічюс.

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Крім того, міністр зазначив, що поки не отримував від Білорусі офіційних попереджень про плани переорієнтувати вантажі, які зараз транспортують через литовські порти.

Зі свого боку, керівник порту Альгіс Латакас зазначив, що відразу переорієнтувати свої вантажі Білорусь не зможе.

Водночас президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив західним країнам запровадити санкції у відповідь.

Зокрема, він заявив, що уряд має запропонувати, як переорієнтувати усі торговельні потоки з портів Литви на інші.